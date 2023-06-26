ЗС України біля Бахмута знищили російський плацдарм, а також незначно просуваються до північної околиці Донецька

Українська армія скористалася відволіканням уваги, спричиненим збройним заколотом групи "Вагнер" 23-24 червня, і зробила кілька контратак поблизу Бахмута, пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на російські джерела.

"3-тя окрема штурмова бригада України повідомила, що завдала поразки підрозділам 57-ї мотострілецької бригади (5-та загальновійськова армія, Східний військовий округ) у районі Бахмута та знищила російський плацдарм у невстановленому районі на західному березі каналу Сіверський Донець - Донбас, що пролягає на північний захід від Бахмута між Майорськом та Курдюмівкою", - наголошується у зведенні Інституту.

Крім того, пише ISW, відеозаписи з геолокацією, опубліковані 24 і 25 червня, показують, що українські сили незначно просуваються на північну околицю Донецька на південь від Авдіївки і між Пісками і Первомайським на північно-західній околиці Донецька.

"Представник української 79-ї десантно-штурмової бригади полковник Ярослав Чепурний повідомив 24 червня, що чеченські бойовики "Ахмат-Схід" і невстановлений російський спецназ раптово покинули Мар'їнку. Подробиці цього повідомлення про виведення незрозумілі, але деякий контингент Ахмата та інших сил спеціального призначення міг піти з Мар'їнки в Ростовську область, щоб захищатися від збройного заколоту групи Вагнера 23-24 червня", - йдеться в огляді ISW.