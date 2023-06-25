Росіяни використали шість ракет із систем С-300 проти цивільних об'єктів у Запорізькій області, а також завдали 25 авіаударів по військах і населених пунктах

Росіяни застосували шість ракет із зенітно-ракетних систем С-300 проти цивільних об'єктів у Запорізькій області, а також завдали 25 авіаударів і здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військах і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України.

"Сьогодні вночі ворог застосував 6 зенітних керованих ракет С-300 по цивільних об'єктах на території Запорізької області. Крім того, протягом доби завдав 25 авіаційних ударів, також здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначається у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

У Генштабі вкотре попередили, що "ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також, було знищено розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби вразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів, станцію РЕБ та 3 ворожі артилерійські підрозділи на вогневих позиціях", - зазначається у зведенні.