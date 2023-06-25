У Бердянську окупанти вбили двох підлітків за їхню проукраїнську позицію - омбудсмен

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області російські загарбники вбили двох неповнолітніх за їхню проукраїнську позицію, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"25 травня двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганнісян і Микита Ханганов, вступили в бій з окупантами. Як відомо, вони знищили військового РФ і колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про "ліквідацію" хлопців", - написав Лубінець у телеграм-каналі в неділю.

Омбудсмен повідомив, що раніше підлітки та їхні сім'ї зазнавали переслідування з боку окупантів. Одного із загиблих, Тиграна Оганнісяна, загарбники викрали з дому. Його жорстоко допитували і піддавали тортурам із застосуванням електричного струму.

24 травня Слідчий комітет РФ звинуватив неповнолітніх у нібито підготовці диверсії на залізниці. Підліткам загрожувало до 20 років позбавлення волі.

Лубінець зазначив, що коли ситуація набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити дітей на контрольовану Україною територію, однак росіяни цього не зробили. Україна намагалася повернути підлітків додому різними шляхами.

"Сьогодні ж двоє 16-річних хлопців стали героями. Останніми словами одного з них було: "Слава Україні". Бракує слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам", - наголосив омбудсмен.

Він зазначив, що РФ має понести покарання за свої злочини.