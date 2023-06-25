Кабмін дозволив адвокатам регіональних центрів правової допомоги перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години

Кабінет міністрів дозволив адвокатам, призначеним регіональними центрами для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим, перебувати на вулиці без перепусток під час комендантської години.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування в окремих місцевостях, де введено воєнний стан, якими передбачено можливість перебування без виданих перепусток у визначений період доби на вулицях та в інших громадських місцях, де запроваджено комендантську годину адвокатів, призначених регіональними центрами, для надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманим особам, і визначено перелік документів, які дають право на таке перебування, а також визначено, як це може бути зроблено.