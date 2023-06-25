Події

08:20 25.06.2023

У Нікополі в результаті ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка

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У Нікополі в результаті ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка

У Нікополі Дніпропетровської області в результаті чергових обстрілів російських окупантів поранено 47-річного чоловіка, також є ушкодження інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу поранено 47-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма. Множинні уламкові рани", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак повідомив, що в місті пошкоджено 3 приватні будинки та газопровід.

Крім того, ворог із важкої артилерії обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині. Наслідки уточнюються.

Очільник ОВА додав, що 20 боєприпасів окупаційні війська випустили і по Синельниківському району. Дісталося Великомихайлівській громаді.

"Місцевих не зачепило. Вціліли і їхні будинки. Побило лінію електропередач. Деякі населені пункти знеструмлені", - зазначив Лисак, додавши, що комунікації відновлять, а зруйноване ворогом відбудують заново.

 

 

 

Теги: #обстріл #поранені #дніпропетровська

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