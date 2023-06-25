Пригожин показав, що монополії на насильство більше немає - Подоляк про ситуацію в РФ

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав, що монополії на насильство в РФ більше немає, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Пригожин принизив Путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає", - написав він у мікроблозі твіттер увечері в суботу.

Подоляк зазначив, що Пригожин "майже обнулив Путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом... здаєш назад".

"Тому що один специфічний посередник із сумнівною репутацією (Лукашенко) пообіцяв гарантії безпеки від людини (Путіна), яка вранці віддала наказ про твоє знищення. І за той страх, якого зазнала путінська еліта за останні 24 години, цей наказ неодмінно буде виконано...", - зазначив він.