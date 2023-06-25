Культурна спадщина України – це надбання українських композиторів, що показує єдність з європейцями та підкреслює українську самобутність

Культурна спадщина України – це надбання українських композиторів, що показує єдність з європейцями та підкреслює українську самобутність, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Наша культурна спадщина – це не лише архітектурні шедеври світового рівня, а й надбання українських композиторів, зокрема, партесного співу. Така спадщина, яку Росія завжди намагалася знищити, показує, наскільки ми завжди були близькі до європейців і водночас наголошує на нашій самобутності", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, у суботу у Заповіднику "Києво-Печерська Лавра" відбувся перший концерт українського модерного багатоголосся – партесними концертами Миколи Дилецького у виконанні вокального ансамблю Partes.

"Надзвичайне виконання. Неймовірно відчути музику, яка звучала у 17 столітті, тут і зараз", - написав Ткаченко.

"Лавра стає українською і відчиняє двері всьому українському, щоб ми знали і пам'ятали своє, те, що було у нас з давніх-давен і чим ми можемо пишатися", - підсумував він.