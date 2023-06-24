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20:24 24.06.2023

"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

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"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

Сьогодні світ побачив, що "господарі" РФ нічого не контролюють, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос. Повна відсутність будь-якої передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю", - сказав він.

"Ми всі пам’ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати. 22-й рік показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують", - зазначив глава Української держави.

За його словами, "вони там, у Кремлі, здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю. І це вони – реальна проблема".

"За одну добу вони втратили кілька своїх міст-мільйонників і показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко – захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на важливості того, щоб "ніхто у світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. Всі дії лідерів зараз можуть бути історичними. Кожне слово журналістів – на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. І якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу – іще більш небезпечного".

"Ми всі знаємо рішення. Перше: світ повинен не боятися. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, і неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпеку східного флангу Європи. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони - це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі", - заявив він, додавши, що "зараз - час надати всю необхідну для захисту зброю".

Зеленський заявив, що "настав час усім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були не спровоковані. І всі ми маємо орієнтуватися виключно на наші спільні безпекові пріоритети".

"НАТО - це не просто слово чи набір формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті", - сказав президент.

"Людина з Кремля, мабуть, дуже боїться і, напевно, ховається десь, не показується. Упевнений, що вже не в Москві. Дзвонить кудись, випрошує щось. Він знає, чого боїться, бо сам створив цю загрозу. Усе зло, усі втрати, уся ненависть - він це сам поширює", - сказав Зеленський російською.

"Ми будемо захищати свою країну. Ми будемо захищати свою свободу. Ми не будемо мовчати, і ми не будемо бездіяти. Ми вміємо перемагати - і це буде. Наша перемога в цій війні буде однозначно", - сказав президент.

Звертаючись до росіян, він сказав: "Що довше ваші війська будуть на українській землі, то більше розвалу потім принесуть вони в Росію. Чим довше буде ця людина в Кремлі, тим більше буде катастроф".

 

Теги: #рф #президент #україна

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