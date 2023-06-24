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19:54 24.06.2023

Байден обговорив ситуацію в РФ із Макроном, Шольцом і Сунаком

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Байден обговорив ситуацію в РФ із Макроном, Шольцом і Сунаком

Президент США Джозеф Байден обговорив ситуацію в РФ з Емманюелем Макроном, канцлером ФРН Олафом Шольцом і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент Байден говорив сьогодні з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, лідери обговорили ситуацію в Росії. Вони також підтвердили свою непохитну підтримку України.

 

 

 

Теги: #рф #обговорення #лідери #байден

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