Після підриву РФ Каховської ГЕС кількість звернень до служби розшуку ОКУ від жителів окупованої частини Херсонщини збільшилася

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині кількість звернень до Служби розшуку Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) від жителів окупованих територій регіону збільшилася.

"Наразі у Службі розшуку Українського Червоного Хреста відкрито близько 50 справ лише за запитами від громадян, які проживають як у Херсонській області, так ще більше від тих, хто був змушений покинути рідну домівку та евакуюватися у інші області. Через підрив Каховської ГЕС звернення про розшук рідних почали надходити частіше щодо втрати зв'язків (із родичами - ІФ-У) на території Херсонської області, непідконтрольної уряду України", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці.

Служба розшуку ТЧХУ оперативно опрацьовує всі отримані звернення і для подальших пошуків повідомляє інформацію про зниклих своєму партнеру з розшуку - Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

У ТЧХУ наголосили, що навіть під час окупації Росією Херсонська обласна організація Українського Червоного Хреста приймала запити як від родин, чиї рідні були неправомірно затримані, депортовані або зникли на окупованій території, так і від родин з інших регіонів, чиї рідні зникли під час бойових дій у Херсонській області. Усі запити обласна організація передавала до головного офісу Служби розшуку ТЧХУ, коли була можливість встановити зв'язок.