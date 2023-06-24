Події

09:07 24.06.2023

Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

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Окупанти обстріляли Харків і чотири райони області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У ніч на суботу російські окупаційні війська завдали ударів ракетами С-300 по Харкову, за попередніми даними, постраждалих серед мирного населення немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів. Друга - у землю в Слобідському районі. Пошкоджено газову трубу, вибито вікна сусідньої будівлі, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби обстрілів окупантів зазнали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

"У с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено будівлю магазину. У м. Вовчанськ пошкоджено будівлі м'ясокомбінату, сталася пожежа. Унаслідок мінометного обстрілу смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння. У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок і господарські будівлі", - написав Синєгубов.

 

 

 

Теги: #харків #обстріли

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