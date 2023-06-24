Події

07:47 24.06.2023

Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

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Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

Унаслідок падіння уламків крилатої ракети в Солом'янському районі Києва загинули двоє місцевих жителів, 11 дістали поранення, повідомляє Київська міська військова адміністрація станом на ранок суботи.

"Унаслідок атаки травми різного ступеня тяжкості дістали 11 осіб, 3 з них госпіталізовано. Виявлено тіла 2 загиблих. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з-під завалів і 1 особу деблоковано з ліфта", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджено щонайменше чотири десятки автомобілів, припаркованих біля будинку.

За інформацією голови КМВА Сергія Попка, до ліквідації наслідків атаки залучено 90 співробітників і 22 од. техніки ДСНС, зокрема два кінологічні розрахунки. На місці події працюють психологи ДСНС, психологічну допомогу надано 15 особам.

Крім того, пожежу, що виникла на місці прильотів, було локалізовано о 04.40 і повністю ліквідовано о 06:30.

"Відбулося часткове руйнування будівельних конструкцій на 16, 17, 18, 19 поверхах (18-найбільше) будівлі із загоряннями окремими осередками по поверхах", - повідомила КМВА про пошкодження 25-поверхівки.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих, інформація про загиблих була відсутня. Також відомство зазначало, що будинок є 24-поверховим, водночас зараз повідомляють, що постраждала безпосередньо 25-поверхівка.

 

 

 

Теги: #київ #обстріли #наслідки #соломянський

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