Події

21:16 23.06.2023

Лула да Сілва і Макрон обговорили в Парижі Україну, торгівлю і клімат

1 хв читати

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і президент Франції Еммануель Макрон провели переговори в Парижі в п'ятницю й обговорили український конфлікт, питання зміни клімату і торгівлю з Меркосур (учасниками об'єднання є Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай), передає портал "Глобу".

"Робочий ланч президента Луїса Інасіу Лули да Сілви з президентом Франції Еммануелем Макроном тривав понад годину", - пише портал.

"Серед іншого вони обговорили тему угоди між ЄС і Меркосур, стратегічне партнерство в галузі безпеки, культурні обміни. Серед інших тем вони обговорили питання кліматичних змін, конфлікт в Україні", - наголошується в повідомленні.

Лула да Сілва в п'ятницю перебуває з офіційним візитом у Франції, раніше він відвідав Італію. Напередодні в Парижі він також провів переговори з лідером ПАР Сирілом Рамафосою, президентом Куби Мігелем Діас-Канелем і прем'єром Гаїті Аріелем Анрі.

Теги: #франція #бразилія #лідери #розмова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 23.06.2023
У Франції знижується кількість прихильників Олімпіади-2024

У Франції знижується кількість прихильників Олімпіади-2024

07:20 23.06.2023
Франція передала Україні обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ

Франція передала Україні обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ

20:48 22.06.2023
Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

15:11 22.06.2023
Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

14:35 21.06.2023
Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

14:15 21.06.2023
Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

13:13 20.06.2023
Зеленський призначив послів України в Бразилії, Колумбії та Індії - укази

Зеленський призначив послів України в Бразилії, Колумбії та Індії - укази

07:36 20.06.2023
Франко-італійську систему ППО SAMP/T вже розгорнуто в Україні - Макрон

Франко-італійську систему ППО SAMP/T вже розгорнуто в Україні - Макрон

11:50 16.06.2023
Президент ПАР разом з іншими африканськими лідерами відвідали Бучу

Президент ПАР разом з іншими африканськими лідерами відвідали Бучу

11:08 16.06.2023
Франція обіцяє прискорити постачання Литві гаубиць Caesar

Франція обіцяє прискорити постачання Литві гаубиць Caesar

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Зеленський дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади скандального одеського військкома

РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів - Зеленський

У Херсоні помер іще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу

Зеленський анонсував кадрові рішення після розгляду на РНБО питання стану укриттів

ОСТАННЄ

Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

Данілов: Територій, де укриття перебувають у незадовільному стані, - більше десяти

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

FATF відмовилася вносити РФ до чорного списку за пропозицією України

Тарнавський: На таврійському напрямку є відчутні успіхи і просування вперед

Глава МАГАТЕ зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами

Зеленський у День державної служби: Дякую всім, хто за наявних умов і ресурсів робить усе, щоб держава була ефективною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА