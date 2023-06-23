Лула да Сілва і Макрон обговорили в Парижі Україну, торгівлю і клімат

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва і президент Франції Еммануель Макрон провели переговори в Парижі в п'ятницю й обговорили український конфлікт, питання зміни клімату і торгівлю з Меркосур (учасниками об'єднання є Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай), передає портал "Глобу".

"Робочий ланч президента Луїса Інасіу Лули да Сілви з президентом Франції Еммануелем Макроном тривав понад годину", - пише портал.

"Серед іншого вони обговорили тему угоди між ЄС і Меркосур, стратегічне партнерство в галузі безпеки, культурні обміни. Серед інших тем вони обговорили питання кліматичних змін, конфлікт в Україні", - наголошується в повідомленні.

Лула да Сілва в п'ятницю перебуває з офіційним візитом у Франції, раніше він відвідав Італію. Напередодні в Парижі він також провів переговори з лідером ПАР Сирілом Рамафосою, президентом Куби Мігелем Діас-Канелем і прем'єром Гаїті Аріелем Анрі.