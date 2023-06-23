Данілов: Територій, де укриття перебувають у незадовільному стані, - більше десяти

Територій, на яких укриття перебувають у незадовільному стані, - не дві, не десять, а набагато більше, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону в п'ятницю.

"Є чітко визначені території, які ми визначили на засіданні РНБО. Таких територій на сьогодні не одна, на жаль, не дві і не десять, а набагато більше. До 30 червня мають бути ухвалені відповідні рішення по кожній із цих територій", - сказав він.

За його словами, приведення укриттів у працездатний стан - "це прерогатива тих органів, які мають приймати ці рішення. Наше завдання контролювати, щоб ці рішення були прийняті згідно з чинним законодавством і рішенням Ради безпеки оборони - відповідним указом, який обов'язково з'явиться на відповідних сайтах".