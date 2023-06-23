Події

19:47 23.06.2023

У Франції знижується кількість прихильників Олімпіади-2024

1 хв читати

Кількість французів, які вважають майбутні Олімпійські ігри в Парижі гарною ідеєю, значно скоротилася за останні місяці, свідчать результати опитування Odoxa для газети "Фігаро".

Згідно з його даними, 58% опитаних позитивно оцінюють проведення Ігор у французькій столиці наступного року. Цей показник зменшився на 11 відсоткових пунктів за три місяці. Решта респондентів або дотримується протилежної думки, або не визначилася з відповіддю.

Опитування показує, що 64% респондентів, які ставляться негативно до Ігор, побоюються за свою безпеку, 66% - за транспортні проблеми, 71% - за наслідки для довкілля.

Крім того, з'ясувалося, що більше ніж половина опитаних (52%) планує стежити за Олімпійськими іграми.

Опитування проводили 21-22 червня, у ньому взяли участь близько 1 тис. осіб.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Теги: #опитування #олімпіада #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:16 23.06.2023
Лула да Сілва і Макрон обговорили в Парижі Україну, торгівлю і клімат

Лула да Сілва і Макрон обговорили в Парижі Україну, торгівлю і клімат

07:20 23.06.2023
Франція передала Україні обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ

Франція передала Україні обладнання, необхідне для розслідування воєнних злочинів РФ

19:18 22.06.2023
ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

ПАРЄ підтримала резолюцію про недопущення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські та Паралімпійські ігри

14:35 21.06.2023
Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

Глава МЗС Франції оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, пов'язаних із війною

14:15 21.06.2023
Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

12:41 21.06.2023
Більшість українців вважає систему управління державою військовими поганою - опитування

Більшість українців вважає систему управління державою військовими поганою - опитування

12:31 21.06.2023
Частка тих, хто вважає себе вільними в Україні, зросла до 84% - опитування

Частка тих, хто вважає себе вільними в Україні, зросла до 84% - опитування

07:36 20.06.2023
Франко-італійську систему ППО SAMP/T вже розгорнуто в Україні - Макрон

Франко-італійську систему ППО SAMP/T вже розгорнуто в Україні - Макрон

14:44 19.06.2023
Українська делегація привезла 35 нагород з Олімпіади геніїв у США - Міносвіти

Українська делегація привезла 35 нагород з Олімпіади геніїв у США - Міносвіти

13:20 19.06.2023
Більшість українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги у війні - опитування

Більшість українців підтримують оновлення центральної влади на тому чи іншому рівні після перемоги у війні - опитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Зеленський дав термінове доручення Залужному негайно звільнити з посади скандального одеського військкома

РНБО створила комісію з перевірки стану мостів і шляхопроводів - Зеленський

У Херсоні помер іще один співробітник транспортного підприємства, поранений під час обстрілу

Зеленський анонсував кадрові рішення після розгляду на РНБО питання стану укриттів

ОСТАННЄ

Рада ЄС отримала мандат на переговори з Європарламентом щодо законопроєкту про нарощення виробництва боєприпасів

Сапери ДСНС отримали від благодійників 10 підводних дронів

Прокуратура: Збитки у справі про розтрату 1 млн грн бюджетних коштів, виділених КМДА на тротуари та автодороги, підтверджуються відповідними експертизами

Данілов: Територій, де укриття перебувають у незадовільному стані, - більше десяти

З Угорщини вдалося вивезти ще двох українських військовополонених, яких Москва передала Будапешту - МЗС України

Сербія знову погрожує проведенням воєнної операції в Косові

FATF відмовилася вносити РФ до чорного списку за пропозицією України

Тарнавський: На таврійському напрямку є відчутні успіхи і просування вперед

Глава МАГАТЕ зустрівся в Калінінграді з російськими офіційними особами

Зеленський у День державної служби: Дякую всім, хто за наявних умов і ресурсів робить усе, щоб держава була ефективною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА