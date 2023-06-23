У Франції знижується кількість прихильників Олімпіади-2024

Кількість французів, які вважають майбутні Олімпійські ігри в Парижі гарною ідеєю, значно скоротилася за останні місяці, свідчать результати опитування Odoxa для газети "Фігаро".

Згідно з його даними, 58% опитаних позитивно оцінюють проведення Ігор у французькій столиці наступного року. Цей показник зменшився на 11 відсоткових пунктів за три місяці. Решта респондентів або дотримується протилежної думки, або не визначилася з відповіддю.

Опитування показує, що 64% респондентів, які ставляться негативно до Ігор, побоюються за свою безпеку, 66% - за транспортні проблеми, 71% - за наслідки для довкілля.

Крім того, з'ясувалося, що більше ніж половина опитаних (52%) планує стежити за Олімпійськими іграми.

Опитування проводили 21-22 червня, у ньому взяли участь близько 1 тис. осіб.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня 2024 року.