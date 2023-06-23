Події

19:25 23.06.2023

Посол ЄС радить Україні відновити е-декларування для чиновників

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 Посол ЄС в Україні Матті Маасікас порадив повернути е-декларування майна для чиновників після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Досягнення України за останній рік на шляху до ЄС гідні захоплення. Тепер зосередьмося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна - хороший тест на справжню відданість справі", - написав Маасікас у твіттері.

Теги: #посол #єс #декларування

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