Сирський: Наші основні сили ще не брали участі в боях, ми зараз промацуємо слабкі місця в обороні ворога

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні сили наступального резерву ще не введені в бій із РФ, "усе ще попереду".

В інтерв'ю британському виданню The Guardian Сирський сказав, що світ має набратися терпіння.

"Усі хочуть миттєво й одразу домогтися великої перемоги. І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе якийсь час, тому що з кожного боку зосереджено багато сил, багато техніки і багато інженерних перешкод", - пояснив командувач.

Він також наголосив, що Україна наразі промацує слабкі місця в обороні ворога.

"Хочу сказати, що наші основні сили ще не брали участі в боях, а ми зараз шукаємо, промацуємо слабкі місця в обороні противника. Усе ще попереду", - заявив Сирський.

Він зазначив, що в районі Серебрянського лісництва в Донецькій області йшли "запеклі бої", оскільки Росія перекинула ключові сили з півдня.

"Росіяни намагаються перехопити ініціативу. Тож що ситуація справді складна", - сказав командувач Сухопутних військ.

Однак Сирський закликав не недооцінювати ворога, відзначивши міцну оборону росіян.

"Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрямки наших рухів і будує там міцну оборону, яку досить важко пробити", - пояснив він.