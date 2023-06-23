Череватий: на Лимансько-Куп'янському напрямку за добу відбулося два зіткнення, на Бахмутському - не було

На Лимансько-Куп'янському напрямку за добу відбулося два бойові зіткнення, але ворог продовжував вести потужний артилерійський обстріл, на Бахмутському - бойових зіткнень не було, повідомив речник Східного управління військ Збройних сил України Сергій Череватий.

"Ворог напередодні декілька діб намагався активно штурмувати наші позиції на Лимансько-Куп'янському напрямку, отримав потужну відсіч. За цю добу ворог зменшив свої наміри, було лише два бойові зіткнення. Але найактивнішим ворог був на Лимансько-Куп'янському напрямку в артилерійському ураженні наших позицій. 535 разів з артилерії різних калібрів і систем він бив по наших позиціях, 13 авіанальотів відбулося", - повідомив Череватий в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За його словами, під час відбиття атак ворога 31 окупанта було знищено, 67 дістали поранення. Також було підбито танк Т-72, гаубицю "Гіацинт-Б", 82-мм міномет, три автомобілі з боєприпасами.

У свою чергу на Бахмутському напрямку бойових зіткнень за добу не було. Проте противник 282 рази обстріляв українські позиції з артилерії та здійснив чотири авіанальоти.

"Наша артилерія вела контрбатарейну боротьбу та ураження противника. Вдалося знищити 60 окупантів, 141 поранити та одного взяти в полон", - повідомив речник. Також було знищено сім гаубиць, дві САУ, протитанкову гармату "Рапіра", БПЛА типу ZALA, три склади з боєприпасами, два командно-спостережні пункти мінометної батареї та стрілецької роти", - сказав речник.