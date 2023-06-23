Випускників військових академій об'єднують вибір, відповідальність та хоробрість - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всіх випускників військових академій країни об'єднують вибір та відповідальність.

"Вибір власної долі й власного шляху. Служіння державі. Захист України. Свідомий вибір мільйонів, який робить усіх єдиним монолітним військом, незалежно від статі, віку й статусу", - сказав він, виступаючи перед випускниками в п'ятницю в Києві.

Зеленський зазначив, що "останні роки навчання стали для вас найбільш складними та доленосними. З початком широкомасштабного вторгнення, в умовах вогневого впливу, ви здійснили успішне переміщення навчальних і наукових підрозділів до місць тимчасової дислокації. У короткі строки налагодили навчальний процес".

"Ми вистояли й не допустили захоплення окупантом важливих центрів та інституцій, зокрема закладів військової освіти. І сьогодні до офіцерського корпусу Збройних сил України прямує гідне поповнення офіцерів, які закінчують ваші навчальні заклади", - сказав президент.

Він висловив упевненість, що випускники Національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба опанують F-16. "Упевнений, що українські бойові соколи успішно закриватимуть наше небо, упевнений, що наша ППО надійно захищатиме від ворожих ракет і БПЛА", - сказав Зеленський.

Зеленський привітав Військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. "Від початку широкомасштабної агресії РФ військовослужбовці інституту брали участь в обороні Києва, зокрема урядового кварталу. Не один рік ви готуєте кваліфікованих фахівців з інформаційних технологій, електронних комунікацій, інших воєнних наук", - сказав президент.

Він відзначив, зокрема, Військово-медичну академію, яка "професійно та якісно готує військових лікарів для всіх потреб видів та окремих родів Збройних сил. Ви можете берегти життя тих, хто береже життя країни, береже свободу і незалежність".

"Я дякую всім викладачам і працівникам кожного навчального закладу за підготовку, досвід, знання, які здобули й здобувають ваші вихованці... Вас усіх об’єднує не лише спільний вибір і висока відповідальність. Вас усіх об’єднує відвага, рішучість, патріотизм, вас об’єднує вірність Україні, готовність її захищати й прагнення її визволяти", - сказав Зеленський.