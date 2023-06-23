ЄС затвердив 11-й пакет санкцій проти РФ

Рада Європейського Союзу затвердила сьогодні 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС проти РФ і припинення їх обходу, повідомляє пресслужба Європейської ради.

"Наші санкції вже завдають важкої шкоди російській економіці та спроможності Кремля фінансувати свою агресію. Сьогоднішній пакет посилює наш тиск на Росію і путінську військову машину. Борючись з обходом санкцій, ми посилимо тиск на Росію, ще більше позбавивши її ресурсів, яких вона так відчайдушно потребує, щоб дозволити їй вести незаконну війну проти України", - заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.