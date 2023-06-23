Українські військові зупинили наступ ворога на куп'янському та лиманському напрямках - Маляр

Українські збройні сили зупинили наступ противника на куп'янському та лиманському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На куп'янському та лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога", - написала Маляр у телеграм-каналі вранці у п'ятницю.

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заступник міністра оборони повідомила, що ворог розтягнув резерви для наступальних дій і намагався прорвати оборону.

"Паралельно з тим, що наші сили оборони здійснюють наступальні дії на півдні, ворог у цей час посилився на сході. Вони (росіяни - ІФ-У) розтягнули резерви, так само як на півдні, для оборони. На сході стягували резерви для наступу і намагалися прорвати нашу оборону. (...) У нас були дуже жорстокі бої на куп'янському та лиманському напрямках, але наші воїни ворога там зупинили", - зазначила Маляр.

Вона також повідомила, що наразі на цих напрямках відбувається кілька бойових зіткнень, і ворог зупинив свої наступальні дії.

Противник не відмовився від своєї мети вийти на кордони Донецької та Луганської областей, але йому цього не вдається.