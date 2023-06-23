Події

07:57 23.06.2023

Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

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Росія намагатиметься підтримувати частоту ракетних ударів, восени очікується посилення атак на інфраструктуру

Російські окупанти намагатимуться підтримувати частоту ракетних ударів, незважаючи на виснаження арсеналів, а восени очікується посилення атак на інфраструктуру, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК.

"Наша оцінка - що ці удари триватимуть, незважаючи на те, що вони почали, скажімо, економити ракетне озброєння. Тому що та кампанія, яка проводилася восени, взимку, коли вони використовували за один удар 80-100 ракет, виснажила арсенали і запаси Російської Федерації. І на сьогодні ми фіксуємо, що те, що виробляється, одразу йде у війська для подальшого застосування", - наголосив він.

Також Скібіцький акцентував, що "Росія активно почала використовувати хибні цілі, наприклад, крилаті ракети Х-55 вони зараз допрацьовують і використовують як хибну ціль для виснаження нашої протиповітряної оборони".

"Ми також відзначаємо зменшення кількості ракет в ударі, але, вочевидь, агресор все ж таки намагатиметься підтримувати частоту ударів - методично, день у день, вражати наші об'єкти та тримати наше населення в такій напрузі... Це виснажує людей", - сказав заступник начальника ГУР.

Що стосується загострення атак в осінній період, Скібіцький визнав: "Ми не виключаємо такої можливості... Але ми готуємося до цього. Тому здійснюються всі заходи щодо посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це також була спрямована конференція у форматі "Рамштайн". Одне з ключових і пріоритетних питань на сьогодні - протиповітряна оборона, це ракети, це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО".

 

 

 

Теги: #рф #ракети #гур

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