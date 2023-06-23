Росія випустила по Україні 13 крилатих ракет х-101/х-555. Усі вони були знищені протиповітряною обороною, більшість - над Хмельницькою областю

У ніч на 23 червня російські окупанти атакували Україну, випустивши 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, усі ворожі цілі було ліквідовано, більшість - у небі над Хмельницькою областю, повідомляється у зведенні Повітряних сил ЗСУ.

"Противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атака спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювалися близько опівночі з Каспійського моря з чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 були знищені протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині", - зазначається у зведенні.

Крім того, інформували в Повітряних силах ЗСУ, було знищено розвідувальний БПЛА невстановленого типу.