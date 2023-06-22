Жодних духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства українців, бути не може - Зеленський



Жодних духовних зв'язків із державою-терористом, а також тими, хто виправдовує вбивства українців і покриває зло, бути не може, заявив президент України Володимир Зеленський, анонсувавши в цьому напрямку "нові кроки".

"Провів нараду щодо духовної незалежності України. Ми продовжуємо відповідну роботу. Будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства - вбивства українців і покриває зло. Кожен день і ніч російського терору доводять це", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За його словами, "Україна діє і дійде до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось або десь намагається маніпулювати, будуть знищені".

