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23:04 22.06.2023

Жодних духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства українців, бути не може - Зеленський

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Жодних духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства українців, бути не може - Зеленський


 Жодних духовних зв'язків із державою-терористом, а також тими, хто виправдовує вбивства українців і покриває зло, бути не може, заявив президент України Володимир Зеленський, анонсувавши в цьому напрямку "нові кроки".
"Провів нараду щодо духовної незалежності України. Ми продовжуємо відповідну роботу. Будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути духовних зв'язків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивства - вбивства українців і покриває зло. Кожен день і ніч російського терору доводять це", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.
За його словами, "Україна діє і дійде до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось або десь намагається маніпулювати, будуть знищені".
 

Теги: #заява #рф_терроризм #зеленський #духовна_незалежність

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