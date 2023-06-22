На таврійському напрямку є успіхи на окремих ділянках

На таврійському напрямку українські військові продовжують вести активну роботу, є успіхи на окремих ділянках, за добу втрати ворога становлять понад три роти поранених і вбитих, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"На таврійському напрямку активна робота Сил оборони триває. Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в четвер.

Також українські захисники знищили 21 одиницю військової ворожої техніки, серед них три танки, шість бойових броньованих машин (БМП, МТЛБ), БпЛА Zala, БпЛА "Орлан-10", самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона", РЕБ "Поле-21", РЛС "Зоопарк" і автомобільну техніку.

Крім цього, було знищено два місця зберігання боєприпасів окупантів.