Зеленський провів нараду з главою МВС щодо ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС і підготовки нової доктрини безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер нараду з главою МВС Ігорем Клименком щодо ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС і підготовки нової доктрини у сфері безпеки.

"Нарада з міністром внутрішніх справ Клименком. Перше. Херсон та область. Ліквідація наслідків російського теракту на ГЕС, забезпечення людей питною водою, фіксація шкоди для того, щоб люди могли отримати допомогу. Звичайно, тематика гуманітарного розмінування. Багато різних деталей, МВС працює системно", - повідомив президент у своєму телеграмі.

Як зазначив Зеленський, "пріоритет - якнайшвидше забезпечити всі умови для нормального життя людей".

Ще однією темою наради з Клименком, за словами Зеленського, стала підготовка нової доктрини України у безпековій сфері.

"Це більш стратегічні питання. Те, що стосується нової політики та нових стандартів безпеки. Дуже ґрунтовні пропозиції. Вдячний усім, хто залучений до цієї роботи", - зазначив президент.