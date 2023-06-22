Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив телефоном із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом майбутній саміт Альянсу у Вільнюсі, сторони зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України.

"Поговорив із Єнсом Столтенбергом телефоном. Ми тісно співпрацюємо з генеральним секретарем і столицями країн НАТО, щоб домогтися успіху у Вільнюсі. Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є цінним внеском для НАТО; ми зробимо його сильнішим", - написав він у твіттері.