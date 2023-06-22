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15:11 22.06.2023

Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

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Кулеба поспілкувався зі Столтенбергом щодо можливого змісту рішення НАТО про перспективу членства України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив телефоном із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом майбутній саміт Альянсу у Вільнюсі, сторони зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України.

"Поговорив із Єнсом Столтенбергом телефоном. Ми тісно співпрацюємо з генеральним секретарем і столицями країн НАТО, щоб домогтися успіху у Вільнюсі. Ми повністю зосередилися на можливому змісті рішення НАТО щодо перспективи членства України. Україна є цінним внеском для НАТО; ми зробимо його сильнішим", - написав він у твіттері.

Теги: #розмова #столтенберг #кулеба

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