Україна на Конференції в Лондоні презентувала систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити прозорість проєктів відновлення, - Шмигаль

Україна на Конференції з відновлення в Лондоні презентувала систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити прозорість і підзвітність проєктів відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми представили конкретні проєкти відновлення. Представили також систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити максимальну прозорість і підзвітність відновлення", - сказав Шмигаль на пресконференції в Лондоні в четвер.