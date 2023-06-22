Події

13:04 22.06.2023

Україна на Конференції в Лондоні презентувала систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити прозорість проєктів відновлення, - Шмигаль

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Україна на Конференції в Лондоні презентувала систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити прозорість проєктів відновлення, - Шмигаль

Україна на Конференції з відновлення в Лондоні презентувала систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити прозорість і підзвітність проєктів відновлення, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми представили конкретні проєкти відновлення. Представили також систему DREAM, яка дасть змогу забезпечити максимальну прозорість і підзвітність відновлення", - сказав Шмигаль на пресконференції в Лондоні в четвер.

Теги: #презентація #dream

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