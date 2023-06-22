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11:53 22.06.2023

Зеленський підписав закон щодо обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яка стосується РФ, Білорусі та тимчасово окупованої території України

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Зеленський підписав закон щодо обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, яка стосується РФ, Білорусі та тимчасово окупованої території України

Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

"Підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Вважаю закон правильним", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Як зазначив президент України, "текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС".

Теги: #закон #заборона #книжки #продукція

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