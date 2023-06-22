Події

08:07 22.06.2023

Після підриву росіянами Каховської ГЕС Дніпро повертається в русло, в якому був 70 років тому

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Після підриву росіянами Каховської ГЕС Дніпро повертається в русло, в якому був 70 років тому

Після підриву росіянами Каховської ГЕС вода відступила від берегів водосховища на 1300-1600 метрів, унаслідок чого Дніпро практично повертається у своє русло, в якому був 70 років тому, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично повертається у своє русло, в якому він був 70 років тому", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, наразі проводять усі необхідні розрахунки, які дадуть змогу спрогнозувати потреби води населенню та спроможності водного басейну р. Дніпро.

Як зазначається, однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС залишається вода: як питна, так і технічна.

"Зараз її підвозять. Але влада робить усе можливе для того, щоб у найкоротші терміни провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини", - зазначив Клименко.

Паралельно на місці ліквідації аварії працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води.

Є запаси щонайменше на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою.

 

 

 

Теги: #дніпро #гес #русло

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