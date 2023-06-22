Події

07:19 22.06.2023

Пожежу після вибуху в результаті витоку газу в багатоповерховому будинку в Києві локалізовано

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Пожежу після вибуху в результаті витоку газу в багатоповерховому будинку в Києві локалізовано

Рятувальники локалізували пожежу після вибуху внаслідок витоку газу в багатоповерховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва, є постраждалі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізовано. Надано допомогу 5 жителям", - сказано в повідомленні.

До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників і 13 од. техніки.

На місці події працюють психологи ДСНС.

У ДСНС повідомили про одного загиблого внаслідок цього інциденту.

"На місці вибуху рятувальники виявили тіло загиблого. За попередніми даними, постраждали 2 людини і 18 врятовано", - сказано в повідомленні.

Роботи тривають.

Як повідомлялося, у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку, попередньо через витік газу, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Джерело:

Теги: #київ #пожежа #локалізація

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