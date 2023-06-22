Пожежу після вибуху в результаті витоку газу в багатоповерховому будинку в Києві локалізовано
Рятувальники локалізували пожежу після вибуху внаслідок витоку газу в багатоповерховому житловому будинку в Дніпровському районі Києва, є постраждалі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізовано. Надано допомогу 5 жителям", - сказано в повідомленні.
До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників і 13 од. техніки.
На місці події працюють психологи ДСНС.
У ДСНС повідомили про одного загиблого внаслідок цього інциденту.
"На місці вибуху рятувальники виявили тіло загиблого. За попередніми даними, постраждали 2 людини і 18 врятовано", - сказано в повідомленні.
Роботи тривають.
Як повідомлялося, у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку, попередньо через витік газу, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
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