Події

03:06 22.06.2023

Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

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Ситуація на ЗАЕС украй нестабільна – заява МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на Запорізьку АЕС назвав ситуацію там "надзвичайно нестабільною".

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону в цілому, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Наразі всі сторони повинні повністю дотримуватись основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії", - йдеться у його заяві.

Гроссі зазначив, що організація "активізує зусилля, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку, а також надаємо допомогу постраждалому регіону іншими способами".

У заяві зазначається, що МАГАТЕ відомо про повідомлення про встановлення мін біля водоймища-охолоджувача.

Також повідомляється, що МАГАТЕ відомо про попереднє розміщення мін по периметру станції та всередині неї, незважаючи на невиявлення їх Гроссі під час візиту на станцію.

"Наша оцінка полягає в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть суттєво порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою", - сказав гендиректор.

В агентстві також відзначили, що за останні два тижні ЗАЕС отримувала необхідну їй охолодну воду із запасів, що зберігаються у скидному каналі, розташованому поряд із Запорізькою теплоелектростанцією.

Крім того, ЗАЕС планує відновити перекачування води, яке все ще залишається доступним, незважаючи на значну втрату води в Каховському водосховищі, спричинену руйнуванням греблі.

У МАГАТЕ додали, що окрім потенційних небезпек, з якими стикається станція, є те, що ЗАЕС залишається залежною від єдиної діючої лінії електропередач на 750 кіловольт (кВ), яка постачає зовнішню електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Теги: #україна #магате #загроза #заес

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