ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

Енергохолдинг ДТЕК у рамках Ukraine Recovery Conference у Лондоні (URC2023) приєднався до глобальної коаліції за підтримки ООН, покликаної відновити зруйновану війною енергетичну галузь України та допомогти їй із "зеленою" трансформацією, повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

"Україна стоїть перед найбільшою енергетичною проблемою серед європейських країн з часів Другої світової війни. Глобальна коаліція державних та приватних партнерів може прискорити відновлення та модернізацію нашої енергетичної галузі та, зі свого боку, відродити Україну після спустошливої війни", – сказав Тимченко під час URC2023 , слова якого наводяться на сайті ДТЕК.

За оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться $5,7 млрд, а на повне відновлення до 2033 року – до $47 млрд.

"Тільки ДТЕК потребує $150 млн на ремонт п'яти теплових електростанцій (ТЕС) і ще $27 млн на відновлення мереж", – йдеться у повідомленні.

У компанії вказали, що Енергетична ініціатива України, створена Глобальним договором Організації Об'єднаних Націй, об'єднує партнерів з усієї галузі в унікальну глобальну коаліцію для координації зусиль щодо реалізації бачення "зеленої", сучасної енергетичної галузі, яка також виступатиме надійним постачальником екологічно чистої енергії для партнерів України у Європі.

Мета цієї групи, членами-засновниками якої також є українські НАК "Нафтогаз" і НЕК "Укренерго", – налагодити зв'язок між компаніями в Україні та міжнародними партнерами, які потребують підтримки, направити потік глобального капіталу на фінансування відновлювальних і трансформаційних процесів, допомогти українським компаніям розробити план досягнення чистого нульового рівня викидів вуглецю у майбутньому.

Крім того, вона покликана стимулювати та прискорити розвиток сталої енергетики в Україні, поширювати найкращі галузеві практики та створити майданчик для консолідації найкращого світового досвіду.

Окрім участі в Енергетичній ініціативі України ДТЕК є членом нового Українського ділового договору, спільної ініціативи урядів Великобританії та України, яка має надати міжнародному бізнесу платформу для демонстрації підтримки відновлення України, йдеться в повідомленні.