Події

00:19 22.06.2023

ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

2 хв читати
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН щодо відновлення енергетики України

Енергохолдинг ДТЕК у рамках Ukraine Recovery Conference у Лондоні (URC2023) приєднався до глобальної коаліції за підтримки ООН, покликаної відновити зруйновану війною енергетичну галузь України та допомогти їй із "зеленою" трансформацією, повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

"Україна стоїть перед найбільшою енергетичною проблемою серед європейських країн з часів Другої світової війни. Глобальна коаліція державних та приватних партнерів може прискорити відновлення та модернізацію нашої енергетичної галузі та, зі свого боку, відродити Україну після спустошливої війни", – сказав Тимченко під час URC2023 , слова якого наводяться на сайті ДТЕК.

За оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію знадобиться $5,7 млрд, а на повне відновлення до 2033 року – до $47 млрд.

"Тільки ДТЕК потребує $150 млн на ремонт п'яти теплових електростанцій (ТЕС) і ще $27 млн на відновлення мереж", – йдеться у повідомленні.

У компанії вказали, що Енергетична ініціатива України, створена Глобальним договором Організації Об'єднаних Націй, об'єднує партнерів з усієї галузі в унікальну глобальну коаліцію для координації зусиль щодо реалізації бачення "зеленої", сучасної енергетичної галузі, яка також виступатиме надійним постачальником екологічно чистої енергії для партнерів України у Європі.

Мета цієї групи, членами-засновниками якої також є українські НАК "Нафтогаз" і НЕК "Укренерго", – налагодити зв'язок між компаніями в Україні та міжнародними партнерами, які потребують підтримки, направити потік глобального капіталу на фінансування відновлювальних і трансформаційних процесів, допомогти українським компаніям розробити план досягнення чистого нульового рівня викидів вуглецю у майбутньому.

Крім того, вона покликана стимулювати та прискорити розвиток сталої енергетики в Україні, поширювати найкращі галузеві практики та створити майданчик для консолідації найкращого світового досвіду.

Окрім участі в Енергетичній ініціативі України ДТЕК є членом нового Українського ділового договору, спільної ініціативи урядів Великобританії та України, яка має надати міжнародному бізнесу платформу для демонстрації підтримки відновлення України, йдеться в повідомленні.

Теги: #україна #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:08 22.06.2023
Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

00:05 22.06.2023
Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

00:03 22.06.2023
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

22:44 21.06.2023
Зеленський: На фронті – жорстокі бої

Зеленський: На фронті – жорстокі бої

20:09 21.06.2023
Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

Міністр соцполітики ратує за створення в Україні однієї універсальної допомоги, "яка дасть змогу родині вийти в самостійність"

19:57 21.06.2023
Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

16:55 21.06.2023
Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

16:00 21.06.2023
Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

Велика Британія після закінчення війни навчатиме українських моряків

14:15 21.06.2023
Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

Франція готує багаторічний пакет допомоги Україні та додатково надасть EUR40 млн для екстреної відбудови у 2023 році

13:38 21.06.2023
Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу

Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Моральне лідерство нашого народу необхідно трансформувати на економічне лідерство нашої країни – Зеленський про завдання на конференції з відновлення України в Лондоні

Новий пакет санкцій Євросоюзу обмежить доходи Росії

Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів п'яти країн

Зеленський: На фронті – жорстокі бої

Данілов не виключає кадрових рішень після розгляду на РНБО в п'ятницю питання про стан укриттів

ОСТАННЄ

Міноборони уклало перші договори з постачальниками продуктів харчування для ЗС України

Кулеба обговорив із главою МЗС Азербайджану гуманітарне співробітництво та збільшення азербайджанських інвестицій в Україну

ЄБРР планує фінансову підтримку Укргідроенерго, Укренерго і Нафтогазу на 600 млн євро

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, зруйновано приватні будинки, пошкоджено лінію електропередач

У прикордонному Вовчанську рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану ворожими обстрілами

"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

В приграничном Волчанске спасатели потушили масштабный пожар, спровоцированный вражескими обстрелами

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні

Мінцифри запустило послугу закриття ФОП у "Дії"

У центрі Парижа загорівся 4-поверховий будинок, є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА