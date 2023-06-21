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20:36 21.06.2023

"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

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"Київтеплоенерго" попереджає про фейкові рекламні послуги з повірки лічильників

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" закликає клієнтів не довіряти рекламним оголошенням, де пропонуються послуги повірки лічильників від імені підприємства.

"Рекламні оголошення в інтернеті та на дошках оголошень про надання послуг із повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання, які начебто пропонує КП "Київтеплоенерго", є фейковими", - повідомляється в пресрелізі компанії в середу.

Як зазначається в документі, КП почало отримувати від клієнтів повідомлення про появу маніпуляційних пропозицій комерційних структур щодо повірки приладів обліку начебто від імені або в інтересах теплопостачального підприємства.

"Згідно з чинним законодавством, КП "Київтеплоенерго" не надає послуги з повірки індивідуальних приладів обліку самостійно чи через будь-які сторонні організації, не має договорів із жодною комерційною структурою цього спрямування та не делегує право здійснювати відповідні послуги від свого імені", - пояснили в компанії.

"Київтеплоенерго" закликало клієнтів бути пильними та ретельно перевіряти сертифікати комерційних структур, що пропонують послуги з повірки приладів обліку. Як поінформували у пресслужбі, відповідно до закону "Про метрологію та метрологічну діяльність", здійснювати повірку можуть винятково сертифіковані організації з переліку, оприлюдненого на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Клієнти "Київтеплоенерго" можуть самостійно обрати організацію для повірки лічильника або скористатися сайтом комунального концерну "Центр комунального сервісу" - https://cks.com.ua/. Після проведення повірки відповідні документи необхідно надати до ЦКС через канали обслуговування", - зазначили в КП.

Як нагадали в компанії, уряд ухвалив рішення про відновлення обов'язкової повірки квартирних лічильників опалення та гарячої води. Відповідно до постанови Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року відновлено повірку індивідуальних приладів обліку. Рішення поширюється на всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, де тривають активні бойові дії.

"У разі, якщо клієнт стикнувся з інформаційною маніпуляцією, для захисту власних прав радимо звертатися із відповідною заявою до Антимонопольного комітету України та до органів захисту прав споживачів", - пояснили в компанії.

Теги: #тепло #лічильники #повірка

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