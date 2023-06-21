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19:57 21.06.2023

Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

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Україна та Велика Британія на полях URC2023 домовилися про створення фонду з відновлення енергетики на £62 млн

Міністерство енергетики України та Міністерство закордонних справ у справах Співдружності націй і розвитку (FCDO) Великої Британії в рамках Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні уклали меморандум про енергетичне партнерство.

Як наголошується в релізі Міненерго, меморандум, зокрема, передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine розміром £62 млн. Початковий внесок до цього фонду становитиме £10 млн, решту коштів буде спрямовано частинами до 2025 року. В Міненерго пояснили, що основна мета створення фонду - посилення енергетичної безпеки, а кошти підуть на проєкти енергетичних інновацій, які прискорять процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, який підписав меморандум з української сторони, найближчим часом у рамках цієї програми український енергосектор отримає додаткові ресурси для проведення ремонтів і відновлення пошкодженої інфраструктури.

Уряд Великої Британії на своєму сайті зазначив, що життєво необхідна підтримка енергосектору України не тільки дасть змогу забезпечувати освітлення в лікарнях, школах і будинках, а й допоможе відновити енергетичну інфраструктуру України "як зелену та стійку систему". Там зазначили, що для цих цілей передбачається пакет фінансування розміром £45 млн, який є частиною ширшої програми Великої Британії обсягом £62 млн, акумулювати які передбачається у Фонді викликів у сфері зелених інновацій, для підтримки енергетичного відновлення України протягом наступних двох років.

Там уточнили, що з цих коштів £25 млн піде на платформу Ukraine Economic Resilience Action, започатковану Міжнародною фінансовою корпорацією в грудні 2022 року для зміцнення енергетичної безпеки України, а £3 млн підтримають новий механізм технічної допомоги для прискорення реформування енергетичного сектору України та декарбонізації.

Також зазначається, що Велика Британія, уряд України та члени G7+ узгодили нове партнерство з чистої енергії для координації міжнародних зусиль із відновлення енергетичної системи України як більш сучасної, децентралізованої та екологічно чистої, придатної для повної європейської інтеграції та майбутнього Net Zero.

Як пояснили в Міненерго України, згідно з меморандумом, британська сторона надасть йому підтримку в межах Партнерства з чистої енергії та продовжить підтримку програми "Стійкість та енергетична безпека України" (URES). Ідеться про технічне співробітництво, гранти в межах офіційної допомоги розвитку, а також сприяння торгівлі та інвестиціям у таких сферах, як малі модульні атомні електростанції, "зелений" водень та інші відновлювані гази, сонячні мікро/мінімережі, сонячні системи для малих домогосподарств, енергоефективність, наземна та офшорна вітроенергетика, розвиток вуглецевого ринку, описали напрями співробітництва в Міненерго.

Теги: #енергетика #електроенергія

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