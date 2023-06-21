Під загрозою розграбування в Запорізькій області перебувають 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, розташованих на березі Дніпра і Каховки

Влада Запорізької області шукає шляхи протидії "чорним" археологам, які незаконно збирають стародавні пам'ятки культурної спадщини різних епох, що опинилися на поверхні після обміління Каховського водосховища і Дніпра, повідомив під час брифінгу директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької облдержадміністрації Владислав Мороко.

Як зазначив Мороко, після обміління Каховського водосховища в Запоріжжі під загрозою розграбування "чорними" археологами опинилися 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, розташованих на березі Дніпра і Каховки, зокрема й на окупованих територіях. Серед них - південна частина о. Хортиця, де обміліло дно в заповідній території стародавнього поселення Протолче, а також стародавні стоянки періоду неоліту та інших епох, розташовані на територіях від Запоріжжя до с. Біленьке (Запорізька область).

"Усі ці об'єкти, а також нові, недосліджені, опинилися на поверхні. Коли вони опинилися в доступі, з'явилися "чорні" копачі. Після перших фотографій, які показали, що там є артефакти - від пістолів доби козацтва до імперської епохи, - вони кинулися добувати. Для них території Каховського водосховища та Дніпра тепер стали своєрідним клондайком. Минулого тижня ми робили рейд берегом Дніпра, і всіх цих людей ми бачили. Повідомляли про них у поліцію, поліція йшла поруч із нами, і ці люди були відправлені в поліцію. Вони працювали з незаконним професійним обладнанням - з металошукачами, картами. І це проблема", - розповів Мороко.

Також він наголосив, що обласна влада Запоріжжя у співпраці з поліцією вже притягує до відповідальності мисливців за скарбами, які здійснюють незаконні археологічні розкопки.

Серед заходів протидії "чорній" археології на території регіону та захисту археологічних об'єктів - інформування населення про відповідальність за проведення незаконних розкопок у місцях культурної спадщини, а також організація археологічних досліджень історико-культурних територій регіону з урахуванням безпекової ситуації та особливостей доступу для досліджень у прифронтовій зоні.