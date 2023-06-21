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17:16 21.06.2023

На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

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На таврійському напрямку українські сили продовжують просування, успіхи вже помітні - Тарнавський

На таврійському напрямку українська армія системно вибиває ворога з позицій і продовжує просування, за останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Успіхи Сил оборони вже помітні. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1119 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти", - написав він у телеграм-каналі.

Також було знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 6 танків, 13 одиниць БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БпЛА Supercam, БпЛА “Орлан-10”, 5 гаубиць 2С19 “Мста-С”, 4 гаубиці 2А65 “Мста-Б”, 2 зенітних ракетних комплекси “Стріла”, 5 самохідних артилерійських установок 2С5 “Гіацинт”, 2 самохідних артилерійських установки 2С3 “Акація”, самохідна артилерійська установка 2С7 “Піон”, БМ-21 “Град”, РЛС "Зоопарк".

Крім того, за словами Тарнавського, було знищено три місця зберігання боєприпасів ворога.

"Ми вибиваємо їхню техніку і живу силу. Все буде Україна!", - додав він.

 

Теги: #війна #зсу #таврія

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