Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями та підтримки жертв сексуального насильства, а також мобілізує гумдопомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Іспанія виділяє допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства і надання мобільних клінік для новонароджених, а також мобілізує 24 тонни гумдопомоги постраждалим від підриву Росією греблі Каховської ГЕС, заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

"Іспанія продовжує підтримувати Україну: на URC2023 міністр Хосе Мануель Альбарес оголошує про додаткову допомогу для оснащення шкіл укриттями, підтримки жертв сексуального насильства та надання мобільних клінік для новонароджених. Іспанія також мобілізує допомогу цивільному населенню, яке постраждало від вибуху греблі Каховської ГЕС", - сказав міністр у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці МЗС у твіттері.

Альварес запевнив, що Іспанія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно, і наголосив, що засуджує жорстоке і невиправдане вторгнення Росії в Україну.

"Іспанський уряд виділив понад 250 мільйонів євро на відновлення та реконструкцію, зокрема нове зобов'язання в розмірі 7 мільйонів євро, про яке я оголошую сьогодні, спрямоване на облаштування шкіл укриттями, підтримку жертв сексуального насильства та забезпечення мобільних клінік для новонароджених", - заявив глава МЗС.

Окрім того, він зазначив, що Іспанія мобілізує понад 24 тонни гуманітарної допомоги для задоволення основних потреб тисяч мирних жителів, які постраждали від російського бомбардування греблі в Новій Каховці.

Сьогодні на цій конференції ми об'єднуємо зусилля з приватним сектором у цьому починанні.

Говорячи про сьогоднішню Конференцію з відновлення України (URC2023) у Лондоні, Альбарес заявив, що іспанські підприємства готові поділитися своїм досвідом у таких секторах, як інфраструктура, енергетика, водопостачання, санітарія, охорона здоров'я, залізні дороги, щоб відновити кращу Україну.