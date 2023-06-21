Події

13:38 21.06.2023

Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу

1 хв читати
Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні заявила, що ФРН надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу в 2023 році.

"І моя колега, міністерка розвитку Свенья Шульце, і я приїхали сьогодні сюди, щоб наголосити, що уряд Німеччини активізує зусилля з відновлення України. Це відновлення розпочинається з гуманітарної підтримки. Німеччина надасть Україні додатково 381 млн євро на гуманітарну допомогу у 2023 році на все: від генераторів до їжі та наметів для тих, хто нещодавно втік або втратив свої домівки", - сказала Бербок під час виступу на конференції.

Вона додала, що Німеччина продовжить допомогу в роботі з розмінування, "оскільки не може бути миру в місцях, де люди живуть у постійному страху, що їхні діти, граючись, наступлять на міну".

Глава МЗС зазначила, що Німеччина надала 16,8 млрд євро на підтримку України в протистоянні агресії РФ, включно з військовою допомогою.

Теги: #україна #німеччина #гумдопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 21.06.2023
ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

12:18 21.06.2023
Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

12:12 21.06.2023
Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

12:07 21.06.2023
Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

11:49 21.06.2023
Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

11:42 21.06.2023
Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

11:08 21.06.2023
Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

07:28 21.06.2023
У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

06:29 21.06.2023
Внаслідок обстрілу окупантами Сумщини пошкоджено 3 три приватні будинки – ОВА

Внаслідок обстрілу окупантами Сумщини пошкоджено 3 три приватні будинки – ОВА

04:02 21.06.2023
Минулої доби вівторка росіяни обстріляли три прикордонні райони Чернігівщини

Минулої доби вівторка росіяни обстріляли три прикордонні райони Чернігівщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку ВПК в Україні

Наступ іде нелегко, оскільки 200 тис. кв. км території України заміновані російськими військами - Зеленський

Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

ОСТАННЄ

Німеччина випередила Польщу за кількістю українських біженців - ООН

Шмигаль: Після війни ми очікуємо справжнього буму в розвитку ВПК в Україні

Директора департаменту КМДА, підозрюваного в недбалості, через яку загинули люди біля закритого укриття, узято під домашній арешт

Найближчими днями в Україні погода буде без опадів, у західних областях місцями короткочасні дощі

СБУ повідомила про підозру російському олігарху Шелкову, який постачав до РФ українську титанову сировину для виробництва "Калібрів"

Наступ іде нелегко, оскільки 200 тис. кв. км території України заміновані російськими військами - Зеленський

Голова Держтуризму Олеськів: Туристичний потенціал Донецької та Луганської областей обов'язково відновлюватиметься, але не відразу

Голова Держтуризму Олеськів наполягає на необхідності ухвалення законопроєкту "Про туризм" у другому читанні

Через брак знань англійської мови туристична галузь страждає найбільше - голова Держтуризму

"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА