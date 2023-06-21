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12:30 21.06.2023

Голова Держтуризму Олеськів: Туристичний потенціал Донецької та Луганської областей обов'язково відновлюватиметься, але не відразу

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Голова Держтуризму Олеськів: Туристичний потенціал Донецької та Луганської областей обов'язково відновлюватиметься, але не відразу

Голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів вважає, що після війни туристичний потенціал Донецької та Луганської областей обов'язково відновлюватиметься, але це станеться не відразу.

"Я вважаю, що туристичний потенціал (Донецької та Луганської областей - ІФ-У) буде обов'язково відновлюватися, просто ми поки що не розуміємо, коли це точно станеться. Там відбуваються сьогодні всі основні бойові дії, і все, що буде далі пов'язувати нас із пам'яттю історії цієї війни, буде там. Плюс є запит на те, щоб певні локації зберегти в зруйнованому чи напівзруйнованому вигляді", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Голова Держтуризму припустила, що, можливо, в деяких випадках не буде сенсу відновлювати певні міста взагалі, а доведеться будувати нові поруч.

Водночас вона наголосила, що на сьогодні дуже важко прогнозувати, бо немає розуміння, що буде завтра і скільки ще всього буде зруйновано.

"Географія цього регіону сьогодні відома на весь світ з назвою найменших містечок. І з точки зору подальшого розвитку туризму це багато означає. Але треба розуміти, що це буде не відразу. Коли ми говоримо про відновлення туризму, ми розуміємо, що це поступовий процес, і спочатку почнемо відновлення із заходу та центру країни, поступово рухаючись на схід", - підсумувала Олеськів.

Як повідомлялося, у листопаді 2021 року Олеськів заявляла, що Донецька та Луганська області мають великий туристичний потенціал, проте він поки що не реалізований повною мірою.

Теги: #туризм #донбас #олеськів

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