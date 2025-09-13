Інтерфакс-Україна
Економіка
10:37 13.09.2025

Ексголова Держтуризму Олеськів: ЄС посилює довіру до туристичного ринку, захищаючи споживачів і бізнес, а Україна досі стоїть на місці

Ексголова Держтуризму Олеськів: ЄС посилює довіру до туристичного ринку, захищаючи споживачів і бізнес, а Україна досі стоїть на місці

Колишня голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів поскаржилася, що в Україні зволікають з прийняттям нового закону "Про туризм". 

"Скажу непопулярну думку: якщо ми справді хочемо бути в ЄС, то маємо суттєво прискорити темп адаптації українського законодавства до європейських правил. Працюючи зараз в Брюсселі з нормативними актами ЄС у сферах захисту прав споживачів, екології, транспорту, туризму, я все більше переконуюсь, ми дуже дуже далеко від впровадження багатьох важливих норм", - написала Олеськів у Facebook.

Вона заявила, що поки Україна вже понад 5 років не може ухвалити новий закон про туризм, який би заклав базові механізми захисту туристів при купівлі пакетних турів, Європейський Союз рухається далі у напрямку ще більшого посилення прав споживачів і прозорості туристичного ринку.

"Учора Європарламент підтримав оновлення правил захисту туристів у межах Директиви про пакетні подорож. Далі - трилоги (переговори між Європарламентом, Радою та Комісією), де буде вирішено фінальний вигляд Директиви. Але позиція усіх сторін доволі чітка у затвердженні змін, що суттєво підвищать рівень захисту мандрівників", - додала вона.

За її словами, серед основних новацій: чіткіше визначення "пакетної подорожі" та скасування плутаних "пов’язаних туристичних послуг"; можливість безкоштовного скасування туру за 28 днів до виїзду у разі надзвичайних обставин; обов’язкове повернення коштів протягом 14 днів (тут є позиція ринку щодо перегляду терміну в сторону збільшення, оскільки такі короткі умови можуть бути складні для МСБ); ваучери тільки добровільні та відшкодовувані; єдина система розгляду скарг із жорсткими термінами (7 днів на першу відповідь, 30 днів на остаточне рішення); мінімальні санкції для порушників - щонайменше 4% річного обороту.

"Поки ЄС посилює довіру до туристичного ринку, захищаючи і споживачів, і бізнес, Україна досі стоїть на місці. І якщо ми справді хочемо інтегруватися в ЄС, маємо перестати бігти за равликом, а почати рухатися в ритмі європейських реформ", - наголосила Олеськів.

Теги: #закон #туризм #олеськів

