Події

12:04 21.06.2023

"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

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"Укренерго" відновила енергопостачання знеструмлених через аварію в мережі районів Києва та області

НЕК "Укренерго" повідомила про відновлення електроживлення в знеструмлених районах Києва та області.

"Усі споживачі заживлені. Тривають ремонтні роботи", - повідомили журналістам у пресслужбі "Укренерго".

Перед цим у своїх офіційних медіаресурсах компанія уточнила, що знеструмлення сталися внаслідок "технічної аварійної ситуації".

Як повідомлялося з посиланням на ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів столиці, а також у Бучанському районі області вранці середи відбулися екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Сама компанія тоді пояснила екстрені відключення світла в кількох районах Києва та області ускладненнями в роботі її високовольтних мереж у центральному регіоні та заявила, що триває ліквідація наслідків аварійної ситуації.

Теги: #світло #відновлення

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