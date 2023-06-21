"Укренерго" ліквідовує наслідки аварійної ситуації у високовольтних мережах, що призвела до відключення світла в Києві та області

НЕК "Укренерго" пояснила екстрені вимкнення світла в кількох районах Києва та області ускладненнями в роботі її високовольтних мереж у центральному регіоні й заявила, що триває ліквідація наслідків аварійної ситуації.

"Ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення. Про час відновлення електропостачання буде повідомлено додатково", - йдеться в її повідомленні в телеграм-каналі.

Як повідомляє ДТЕК, у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів столиці, а також у Бучанському районі області з ранку середи відбуваються екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК "Укренерго".