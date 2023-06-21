Події

10:43 21.06.2023

Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

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Український Червоний Хрест продовжує надавати допомогу постраждалим від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжує працювати на Херсонщині й надавати допомогу якомога більшій кількості людей, що постраждали внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

"Продовжуємо надавати гуманітарну допомогу в найбільш небезпечних населених пунктах області та транспортуємо людей із медичних закладів на потяги для евакуації в інші міста, де вони зможуть отримати подальше лікування та фахову допомогу", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Волонтери ТЧХУ також чергують на вокзалах, щоб за потреби надати першу долікарську та психологічну допомогу.

Волонтери Українського Червоного Хреста евакуювали із зони затоплення 243 людини, більшість із яких маломобільні й не змогли б самостійно врятуватися.

Теги: #херсонщина #тчху

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