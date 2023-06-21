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11:04 21.06.2023

Після деокупації Крим може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу - голова Держтуризму

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Після деокупації Крим може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу - голова Держтуризму

Крим після деокупації може стати спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу, припускає голова Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

"Над стратегією розвитку Криму після деокупації ДАРТ працює спільно з Міністерством відновлення та Офісом постійного представника президента України в АРК. Туризм є однією з ключових складових загальної стратегії відновлення півострова. Крим після деокупації має стати туристичною перлиною, а не військовою базою. Є плани зробити його курортом "365 днів", який, крім традиційного літнього відпочинку, пропонуватиме активний відпочинок молоді в міжсезоння, фестивалі, діловий та медичний туризм", - сказала Олеськів в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На запитання, чи стане Крим так званою спеціальною туристичною зоною з преференціями для бізнесу, голова Держтуризму відповіла, що наразі депутати Верховної Ради розробляють законопроєкт про певні туристичні непромислові території за принципом індустріальних парків.

"ДАРТ теж пропонувало подібний підхід і попередньо обговорювало це з багатьма інвесторами, які вкладають кошти саме в готельну галузь. Нас запевнили, що коли будуть створені певні преференції для бізнесу, то інвестиції зайдуть швидше", - зазначила вона.

Крім того, за її словами, спеціальні туристичні зони також можуть створити і в інших регіонах країни: Поділля - це Кам'янець-Подільський, Бакота, Хотин; частина Карпат - Карпатське коло та Мале карпатське коло, Гуцульщина.

Аналогічний підхід можуть застосувати і до санаторно-курортного фонду: Трускавець, Моршин, Східниця, Хмільник, Миргород.

"Там зараз занедбана радянська інфраструктура, але ми можемо їх перетворити на якісні курортні зони світового рівня", - наголосила чиновниця.

Водночас Олеськів зазначила, що ініціатива зі спеціальними туристичними зонами наразі є на етапі робочого обговорення.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року очільниця ДАРТ заявляла, що план відновлення деокупованого Криму передбачатиме залучення щонайменше 30% туристів із країн Європейського Союзу та Америки.

Теги: #туризм #крим #деокупація #олеськів

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