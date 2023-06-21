Окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено мешканку Вовчанська

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, поранено місцеву мешканку, є пошкодження житлових будинків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач. Унаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарські будівлі, сталися пожежі. Поранено жінку 58 років. Унаслідок обстрілу с. Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. У смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на 21 червня чергового ворожого обстрілу зазнав Вовчанськ.

"У місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджено господарські будівлі. Попередньо, без постраждалих", - написав Синєгубов.