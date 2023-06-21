ЗС України наступали щонайменше на двох ділянках фронту на адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями

Збройні сили України 20 червня вели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках лінії фронту в районі адміністративної межі між Запорізькою та Донецькою областями і на заході Запорізької області, йдеться в огляді Інституту вивчення війни ISW.

"20 червня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту. Як повідомили в Генеральному штабі України, українські війська продовжували наступальні дії на адміністративній межі між Запорізькою та Донецькою областями і на заході Запорізької області", - йдеться у зведенні.

Тим часом Міноборони Росії заявило, що частини Східного угруповання військ відбили чотири атаки українських сил під Оріховим Запорізької області та на заході Донецької області.

У ISW нагадали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 19 червня, що війська РФ спрямували значні сили, щоб зупинити український наступ, що ускладнило просування українських військ.

"На сході зараз складна ситуація. Ворог підтягнув свої сили й активно наступає на Лиманському та Куп'янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - написала вона в телеграмі в понеділок.

Проте, за інформацією Інституту вивчення війни, Маляр заявила, що поточні українські операції мають кілька завдань, які не зосереджені виключно на звільненні території, і що українські сили ще не розпочали основну фазу контрнаступу.