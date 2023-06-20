Події

19:15 20.06.2023

Єрмак закликав Ізраїль дозволити Україні використовувати свою оборонну зброю проти безпілотників іранського виробництва

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Єрмак закликав Ізраїль дозволити Україні використовувати свою оборонну зброю проти безпілотників іранського виробництва

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу для ізраїльських журналістів закликав Ізраїль дозволити Україні використовувати свою оборонну зброю проти безпілотників іранського виробництва.

"Жодна країна, окрім Ізраїлю, не має можливостей, які потрібні Україні для самооборони ... Це обладнання використовуватимуть в Україні проти іранської зброї", - сказав він.

Як наголосив Єрмак, "Україна знає, що в неї є спільний ворог з Ізраїлем", тому ми (в Україні - ІФ-У) не розуміємо, чому уряд та ізраїльські політики не розуміють цього".

Єрмак також закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу "висловити свою підтримку Україні" і сказав, що очікує візиту прем'єра.

Крім того, глава Офісу президента України охарактеризував Ізраїль як "найбільш нейтральну країну серед країн, що мають добрі відносини з Україною".

Він також закликав ізраїльський уряд засудити висловлювання Путіна про єврейську спадщину Зеленського.

"Як людина, у якої батько єврей, я не можу зрозуміти, чому Ізраїль не реагує", - сказав він.

 

Теги: #ізраїль #оборона #зброя #використання

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