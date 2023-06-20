Українські сили просуваються на таврійському напрямку, втрати ворога вбитими і пораненими понад п'ять рот за добу - Тарнавський

На таврійському напрямку за добу знищено та пошкоджено 46 одиниць техніки окупантів, втрати ворога вбитими і пораненими становили понад п'ять рот, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 487 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше п’яти рот. Знищено та пошкоджено 46 одиниць військової техніки противника", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Зокрема 13 танків, 7 одиниць БМП, БТР, БПЛА Supercam, БПЛА Shahed-136, 4 гаубиці 2С19 "Мста-С", гаубиця 2А65 "Мста-Б", зенітний ракетний комплекс "Бук", 2 протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра", РЛС "Зоопарк", важка вогнеметна система "Сонцепек".

Тарнавський також повідомив, що було знищено п'ять місць зберігання боєприпасів противника.