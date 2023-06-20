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14:52 20.06.2023

Україна планує створити 20 центрів життєстійкості за ізраїльським зразком протягом 2023 року

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Україна планує створити 20 центрів життєстійкості за ізраїльським зразком протягом 2023 року

Україна планує створити 20 центрів життєстійкості за ізраїльським зразком, де люди зможуть отримати необхідну соціальну підтримку, протягом поточного року, повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

"Те, що ми плануємо втілити, – це великі простори життєстійкості в кожній громаді України. Будь-яка людина, звернувшись у такі центри по допомогу і підтримку, зможе їх отримати. Ми бачимо ці осередки місцем сили цілої громади, яке б допомогло зорганізувати і скоординувати роботу різних соціальних інституцій", - наводить слова Жолнович пресслужба.

За словами Жолнович, досвід Ізраїлю показав, наскільки важливою є групова терапія, робота з сім'ями та дітьми, психологічна підтримка на ранніх етапах, яка дає змогу уникнути подальшого загострення стану здоров'я. Україна впроваджуватиме ці принципи на рівні своїх центрів життєстійкості.

"Дуже цінним є досвід Ізраїлю також в організації волонтерських груп, які зміцнюють громади і забезпечують її цілісність", - зазначила міністерка соціальної політики.

Наразі розпочато проєктування центру життєстійкості в Ірпені, максимальний план передбачає створення 1 500 таких центрів у всій Україні, у кожній із громад країни.

"Для цього нам потрібно підготувати більше ніж 7 тисяч соціальних працівників, психологів, кейс-менеджерів. Тому будемо вдячні Ізраїлю за допомогу в навчанні наших працівників, побудові системної освіти", - зазначила Жолнович.

Теги: #мінсоцполітики #центри_допомоги #жолнович

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